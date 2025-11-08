ACB. «Тенерифе» примет «Сан-Пабло Бургос», «Мурсия» встретится с «Манресой» и другие матчи
Сегодня, 8 ноября, в рамках чемпионата Испании пройдут четыре матча.
«Тенерифе» сыграет с «Сан-Пабло Бургос», «Мурсия» примет «Манресу».
АСВ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Валенсия – 5-0, Тенерифе – 4-1, Ховентуд – 4-1, Реал – 4-1, Мурсия – 4-1, Уникаха – 3-2, Форса Льейда – 3-2, Баскония – 3-2, Барселона – 2-3, Сарагоса – 2-3, Бильбао – 2-3, Манреса – 2-3, Гран-Канария – 2-3, Бреоган – 2-3, Сан-Пабло Бургос – 1-4, Жирона – 1-4, Андорра – 1-4, Гранада – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
