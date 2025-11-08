Чемпионат Турции. «Бахчешехир» сыграет с «Меркезефенди», «Тофаш» примет «Бурсаспор» и другие матчи
8 ноября в чемпионате Турции пройдут четыре матча.
«Бахчешехир» примет «Меркезефенди», «Тофаш» встретится с «Бурсаспором».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд:Бешикташ – 6-0, Анадолу Эфес – 6-0, Бахчешехир – 5-1, Фенербахче – 5-1, Галатасарай – 3-3, Трабзонспор – 3-3, Петким Спор – 3-3, Тофаш – 3-3, Эсенлер Эроспор – 3-3, Маниса – 2-4, Мерсин – 2-4, Бурсаспор – 2-4, Меркезефенди – 2-4, Тюрк Телеком – 2-4, Каршияка – 1-5, Бююкчекмедже – 0-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
