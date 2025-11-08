  • Спортс
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» сыграет с «Меркезефенди», «Тофаш» примет «Бурсаспор» и другие матчи

8 ноября в чемпионате Турции пройдут четыре матча.

«Бахчешехир» примет «Меркезефенди», «Тофаш» встретится с «Бурсаспором».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд:Бешикташ – 6-0, Анадолу Эфес – 6-0, Бахчешехир – 5-1, Фенербахче – 5-1, Галатасарай – 3-3, Трабзонспор – 3-3, Петким Спор – 3-3, Тофаш – 3-3, Эсенлер Эроспор – 3-3, Маниса – 2-4, Мерсин – 2-4, Бурсаспор – 2-4, Меркезефенди – 2-4, Тюрк Телеком – 2-4, Каршияка – 1-5, Бююкчекмедже – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
