«В последнем чемпионском праздновании собрали миллион фанатов в дождь». «Галатасарай» рассказал о приглашении в европейскую лигу НБА
«Галатасарай» примет участие в европейском проекте НБА.
Стамбул был назван в числе основных 12 точек будущей европейской лиги под эгидой НБА. «Галатасарай» сообщил о своем участии в проекте.
«Руководство ФИБА пригласило нас в головной офис, и я спросил о причинах выбора в нашу пользу. Нам пояснили 2 фактора.
Проект нашей баскебольной арены, с которым нам могут помочь. И последнее празднование чемпионского титула, во время которого мы собрали миллион фанатов, несмотря на дождь. Организаторы лиги посчитали эту картину очень важной для проекта.
Они хотят, чтобы клуб с такой богатой фанатской базой представлял НБА в Европе. Так что да, мы будем в этой лиге», – заключил президент клуба Дурсун Озбек.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
