«В последнем чемпионском праздновании собрали миллион фанатов в дождь». «Галатасарай» рассказал о приглашении в европейскую лигу НБА

«Галатасарай» примет участие в европейском проекте НБА.

Стамбул был назван в числе основных 12 точек будущей европейской лиги под эгидой НБА. «Галатасарай» сообщил о своем участии в проекте.

«Руководство ФИБА пригласило нас в головной офис, и я спросил о причинах выбора в нашу пользу. Нам пояснили 2 фактора.

Проект нашей баскебольной арены, с которым нам могут помочь. И последнее празднование чемпионского титула, во время которого мы собрали миллион фанатов, несмотря на дождь. Организаторы лиги посчитали эту картину очень важной для проекта.

Они хотят, чтобы клуб с такой богатой фанатской базой представлял НБА в Европе. Так что да, мы будем в этой лиге», – заключил президент клуба Дурсун Озбек.