НБА скорректировала счет в матче «Кливленда» против «Вашингтона» (148:115), добавив «Уизардс» 1 очко
НБА ошиблась в счете.
В матче «Кливленда» против «Вашингтона» в рамках Кубка НБА во второй четверти произошла ошибка в счете, когда попадание Тре Джонсона («Уизардс») со штрафного было помечено как промах.
Лига нашла ошибку. Счет игры изменен со 148:114 на 148:115 в пользу «Кавальерс». В активе защитника Тре Джонсона 19 очков.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA communications
