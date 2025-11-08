НБА скорректировала счет в матче «Кливленда» против «Вашингтона» (148:115), добавив «Уизардс» 1 очко

НБА ошиблась в счете.

В матче «Кливленда » против «Вашингтона » в рамках Кубка НБА во второй четверти произошла ошибка в счете, когда попадание Тре Джонсона («Уизардс») со штрафного было помечено как промах.

Лига нашла ошибку. Счет игры изменен со 148:114 на 148:115 в пользу «Кавальерс». В активе защитника Тре Джонсона 19 очков.