Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Будучность», ФМП сыграет с КРКА

Сегодня в рамках Адриатической лиги пройдут три матча.

«Црвена Звезда» встретится с «Будучностью», ФМП примет КРКА.

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Группа A

Положение команд: Дубай ОАЭ – 5-0, Партизан Сербия – 4-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-1, Клуж Румыния – 2-2, ФМП Сербия – 2-2, Студентски центар Черногория – 2-3, Борац Чачак Сербия – 1-3, Сплит Хорватия – 1-4, КРКА Словения – 0-5.

Группа B

Положение команд:  Спартак Суботица Сербия – 4-0, Будучность Черногория – 4-1, Цедевита-Олимпия Словения – 3-1, Црвена Звезда Сербия – 2-2, Вена Австрия – 2-3, Мега Сербия – 2-3, Босна Роял Босния и Герцеговина – 2-3, Илирия Словения – 1-3, Задар Хорватия – 1-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
