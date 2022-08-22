Ожидается, что Бен Симмонс будет готов к тренировочному лагерю «Нетс»

Ожидается, что разыгрывающий «Бруклина» будет готов к предсезонному тренировочному лагерю команды, который откроется в конце сентября, сообщает The Athletic.

Симмонс почти восстановился после операции на позвоночнике и уже допущен к игре «три на три». Защитник перенес операцию в мае. В ближайшие несколько недель врачи должны разрешить ему полноценно участвовать в тренировках «пять на пять».

Симмонс пропустил весь прошлый сезон. Австралиец стал игроком «Нетс» перед дедлайном в результате обмена из «Сиксерс», но из-за проблем со спиной не провел за команду ни одного матча.

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