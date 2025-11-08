Форвард Мэтт Райан может присоединиться к «Дубаю»
28-летний американский форвард Мэтт Райан может оказаться в «Дубае». Новый участник Евролиги завершает переговоры с баскетболистом о контракте на сезон-2025/26.
Райан провел 4 сезона в НБА, отыграв 82 матча.
В прошлом чемпионате он выходил на площадку 19 раз, набирая 1,5 очка за 3,6 минуты в среднем за «Никс».
«Дубай» пока идет в нижней части турнирной таблицы с результатом 3-6. Клуб столкнулся с травмами ведущих игроков, включая форварда Джанана Мусу.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости