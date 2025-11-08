0

Форвард Мэтт Райан может присоединиться к «Дубаю»

28-летний американский форвард Мэтт Райан может оказаться в «Дубае». Новый участник Евролиги завершает переговоры с баскетболистом о контракте на сезон-2025/26.

Райан провел 4 сезона в НБА, отыграв 82 матча.

В прошлом чемпионате он выходил на площадку 19 раз, набирая 1,5 очка за 3,6 минуты в среднем за «Никс».

«Дубай» пока идет в нижней части турнирной таблицы с результатом 3-6. Клуб столкнулся с травмами ведущих игроков, включая форварда Джанана Мусу.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
logoМэтт Райан
logoАдриатическая лига
возможные переходы
logoНБА
logoДубай
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джанан Муса вернется на паркет в течение 2–4 недель
6 ноября, 15:03
Малик Бизли рассматривает варианты в Европе и Китае до разрешения ситуации в НБА
5 ноября, 14:06
Алекса Аврамович восстанавливается с опережением графика и может вернуться во второй половине ноября
5 ноября, 11:20
Главные новости
Марк Кьюбан: «Игра Луки Дончича просто убивает болельщиков «Мэверикс», но я рад за него»
25 минут назад
«В последнем чемпионском праздновании собрали миллион фанатов в дождь». «Галатасарай» рассказал о приглашении в европейскую лигу НБА
сегодня, 18:15
Адвокат Даниила Касаткина: «Он решил не подавать апелляцию. Считает, что в нынешних политических условиях у него нет никаких шансов в кассационном суде»
сегодня, 17:59
Зак Ледэй набрал 25 очков за 21,5 минуты в победном матче с «Анадолу Эфесом» и снова получил травму
сегодня, 17:50
Майлз Тернер о зеленом паркете «Милуоки» в кубке НБА: «Выглядит лучше желтого»
сегодня, 17:37Фото
«Локомотив-Кубань» подозревает Кирилла Елатонцева в симуляции болезни и уклонении от обязательств перед клубом
сегодня, 17:15
Айзейя Хартенштайн: «Все идет под откос, когда команды начинают зацикливаться на защите титула»
сегодня, 16:59
Донован Митчелл и Тайриз Макси – лучшие, задняя линия «Бостона» – худшая по сочетанию трехочковых попыток и точности из-за дуги
сегодня, 16:49Фото
НБА. «Атланта» примет «Лейкерс», «Денвер» сыграет с «Индианой» и другие матчи
сегодня, 16:31
Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман подтвердил подписание 2-месячного контракта с Кеннетом Фаридом
сегодня, 16:20
Ко всем новостям
Последние новости
НБА скорректировала счет в матче «Кливленда» против «Вашингтона» (148:115), добавив «Уизардс» 1 очко
40 минут назад
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» сыграет с «Меркезефенди», «Тофаш» примет «Бурсаспор» и другие матчи
сегодня, 16:26
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» примет «Страсбур», «Элан Шалон» сыграет с «Дижоном» и другие матчи
сегодня, 16:26
Чемпионат Греции. «Перистери» встретится с «Панатинаикосом», «Арис» сыграет с «Миконосом»
сегодня, 16:26
ACB. «Тенерифе» примет «Сан-Пабло Бургос», «Мурсия» встретится с «Манресой» и другие матчи
сегодня, 16:26
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Будучность», ФМП сыграет с КРКА
сегодня, 16:26
Андреас Пистиолис о 8-й победе подряд: «Совершать такое число потерь – ниже нашего уровня»
сегодня, 14:41
Миленко Богичевич о поражении от ЦСКА: «Показали ту модель баскетбола, которую желаем видеть»
сегодня, 14:35
Урош Трифунович, скорее всего, перейдет из «Маккаби» в «Тюрк Телеком»
сегодня, 14:23
Владислав Коновалов о 10-м поражении «Самары»: «Обидные промахи не позволили нам зацепиться за концовку. Сами потерялись»
сегодня, 13:59