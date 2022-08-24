Джей Уильямс: «Никогда не видел такого напряжения перед стартом сезона, как в «Нетс»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Джей Уильямс отметил высокий уровень напряжения в перед началом регулярного чемпионата.

«Вся эта ситуация с контрактом на следующий сезон. Слухи о его желании перейти в «Лейкерс». Кевин Дюрэнт ставит ультиматум Джозефу Цаю, и непонятно, как долго он еще будет в команде. Это огромное давление на . В ближайшие два месяца у него будет самая сложная работа на свете.

Если Нэш сделает что-то не так, его заменит Марк Джексон или еще кто-нибудь. И мы все ждем выхода на площадку , который не играл полтора года. Я никогда не видел такого напряжения в команде перед началом сезона, в любом виде спорта», – заявил Уильямс.

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