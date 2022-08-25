Шакил О′Нил: «У Бена Симмонса большой потенциал»

Четырехкратный чемпион НБА, ныне эксперт TNT Шакил О′Нил заявил, что у Бена Симмонса большой потенциал, и пожелал разыгрывающему справиться с личными проблемами и выйти на новый уровень.

«У Бена Симмонса большой потенциал. У него было много личных проблем, Бен мало говорит, поэтому никто точно не знает, что с ним происходит.

Но я желаю ему всего наилучшего, и хочу, чтобы он справился с тем, через что он проходит, и вышел на новый уровень», — сказал О’Нил.

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