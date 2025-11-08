Чемпионат Франции. «Ле-Ман» примет «Страсбур», «Элан Шалон» сыграет с «Дижоном» и другие матчи
8 ноября в чемпионате Франции пройдут пять матчей.
«Ле-Ман» встретится со «Страсбуром», «Элан Шалон» примет «Дижон».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Ле-Ман – 5-1, Монако – 5-1, Виллербан – 4-2, Нантер – 4-2, Страсбур – 4-2, Париж – 4-2, Шоле – 4-3, Бурк – 3-3, Элан Шалон – 3-3, Лимож – 3-4, Нанси – 3-4, Булазак – 2-4, Дижон – 2-4, Гравлин-Дюнкерк – 2-4, Сен-Кантен – 1-5, Ле-Портель – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
