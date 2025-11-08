Марк Кьюбан: «Игра Луки Дончича просто убивает болельщиков «Мэверикс», но я рад за него»

Марк Кьюбан прокомментировал начало чемпионата от Луки Дончича.

Бывший разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич набирает 40 очков, 11 подборов, 9,2 передачи и 2 перехвата в среднем в 5 матчах нового сезона за «Лейкерс ».

«Очень рад за него. Он потрясающий, особенный человек.

Но это очень болезненно для меня, как для фаната «Далласа». Если бы я лучше определил свою роль в клубе, обмена могло бы не случиться.

Очень болезненно, убивает фанатов «Мэверикс», но я рад за Луку», – поделился бывший управляющий «Далласа » Марк Кьюбан .