Андреас Пистиолис о 8-й победе подряд: «Совершать такое число потерь – ниже нашего уровня»

Андреас Пистиолис критически оценил выступление против «Автодора».

ЦСКА одержал трудную победу в Саратове над «Автодором » со счетом 86:82, продлив лучшую в чемпионате текущую серию из 8 победных матчей.

«Неоднократно говорил, что тренер Миленко Богичевич проделывает в этом клубе хорошую работу.

Что касается матча, конечно, мы рады увезти домой победу, но недовольны качеством игры. Нам сегодня не хватало концентрации, и количество потерь, которые мы совершили (17), не отражает количества сделанных нами баскетбольных ошибок. Надеюсь на реакцию нашей команды, в которой много опытных и мудрых игроков, ведь совершать такое число потерь – ниже нашего уровня», – заявил главный тренер Андреас Пистиолис.