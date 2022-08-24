Рик Питино: «Бруклин» – команда чемпионского уровня»

Главный тренер Университета Айона Рик Питино считает, что у «Бруклина» есть шанс побороться за чемпионский титул в новом сезоне.

«Это команда чемпионского уровня.

Если у вас есть три отличных игрока, они могут выбыть из-за травмы. Вы должны позаботиться о том, что у вас есть 4-8 игроков, которые способны играть.

Дюрэнт и Ирвинг – самые взрывные и агрессивные игроки в . Если Симмонс будет здоров, он будет отличным плеймейкером и отличным защищающимся игроком. Так что это отличная команда.

Я не знаю, кто будет 4–8 лучшими игроками в команде, но от этого будет зависеть, смогут ли они выиграть чемпионат», – сказал знаменитый тренер.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?