Чемпионат Греции. «Перистери» встретится с «Панатинаикосом», «Арис» сыграет с «Миконосом»

Сегодня, 8 ноября, в рамках чемпионата Греции пройдут три матча.

«Перистери» примет «Панатинаикос», «Арис» встретится с «Миконосом».

Чемпионат Греции 

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос – 5-0, АЕК – 4-1, ПАОК – 4-1, Панатинаикос – 3-1, Перистери – 3-1, Кардицас – 2-2, Миконос – 2-2, Марусси – 1-3, Промитеас – 2-3, Колоссос – 2-3, Ираклис – 1-4, Арис – 1-4, Паниониос – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
