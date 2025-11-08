Чемпионат Греции. «Перистери» встретится с «Панатинаикосом», «Арис» сыграет с «Миконосом»
Сегодня, 8 ноября, в рамках чемпионата Греции пройдут три матча.
«Перистери» примет «Панатинаикос», «Арис» встретится с «Миконосом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Олимпиакос – 5-0, АЕК – 4-1, ПАОК – 4-1, Панатинаикос – 3-1, Перистери – 3-1, Кардицас – 2-2, Миконос – 2-2, Марусси – 1-3, Промитеас – 2-3, Колоссос – 2-3, Ираклис – 1-4, Арис – 1-4, Паниониос – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
