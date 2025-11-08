Фото
2

Майлз Тернер о зеленом паркете «Милуоки» в кубке НБА: «Выглядит лучше желтого»

Майлз Тернер прокомментировал первый матч Кубка НБА. «Бакс» победили «Буллз» на домашней арене с зеленым паркетом. Журналисты спросили о впечатлениях от расцветки.

«Меня не раздражало, лучше, чем желтый», – пожал плечами центровой.

Тернер перешел в «Милуоки» из «Индианы» в это межсезонье. 2 команды НБА – «Лейкерс» и «Пэйсерс» – используют желтый цвет в оформлении своей площадки в рамках внутрисезонного турнира.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети MrBuckBuck
