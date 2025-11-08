Урош Трифунович, скорее всего, перейдет из «Маккаби» в «Тюрк Телеком»

Урош Трифунович близок к уходу из «Маккаби».

24-летний сербский защитник Урош Трифунович боролся с травмами в межсезонье и не вписался в ротацию израильского «Маккаби Тель-Авив». «Маккаби» намерен укрепить заднюю линию за счет покинувшего «Партизан» Иффе Лундберга.

Трифунович, как и ожидалось, в ближайшее время должен расстаться с командой. Серб привлекал внимание нескольких клубов, включая итальянский «Варезе», но, скорее всего, продолжит карьеру в «Тюрк Телекоме», вернувшись в Турцию.

В прошлом сезоне баскетболист набирал 11,3 очка, 2,2 подбора и 1,4 передачи за 24 минуты в турецком чемпионате, выступая за «Тофаш».