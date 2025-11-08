Кирилл Елатонцев подал заявление на расторжение контракта с «Локомотивом-Кубань», ссылаясь на неподобающие действия со стороны клуба («Спорт-Экспресс»)

Конфликт Кирилла Елатонцева и «Локо» набирает обороты.

Сегодня днем «Локомотив-Кубань » публично обвинил 23-летнего центрового Кирилла Елатонцева в симуляции болезни и отказе от исполнения контрактных обязательств.

По сообщению «Спорт-Экспресса», Елатонцев ответил подачей заявления на расторжение контракта в офис клуба. Баскетболист ссылается на неподобающее поведение организации: манипуляции с целью заключения допсоглашения, претензии к здоровью, высказывания президента Андрея Ведищева , давление в вопросе выбора агента, угрозы со стороны службы безопасности, правовой шантаж и другие инциденты.

Центровой пока не выступал в этом сезоне Лиги ВТБ. Игрок восстанавливался после травмы стопы, клуб был намерен задействовать его в ближайшей встрече с «Зенитом».