«Локомотив-Кубань» подозревает Кирилла Елатонцева в симуляции болезни и уклонении от обязательств перед клубом
23-летний центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев еще не выступал в этом сезоне Лиги ВТБ из-за проблем со ступней.
Этой ночью баскетболист вызывал скорую помощь из-за плохого самочувствия с симптомами отравления, не поставив в известность клуб.
Медицинский персонал «Локо» провел собственное обследование игрока и повторил его в городской клинике, не обнаружив острых проблем со здоровьем.
Организация выпустила официальное заявление по ситуации, обозначив отсутствие причин для пропуска игроком домашней встречи с «Зенитом» 9 ноября. Клуб подозревает Елатонцева в симуляции и попытке уклониться от профессиональных обязательств.
Осенью были слухи о возможной попытке «Лучшего молодого игрока» последних двух сезонов Лиги ВТБ уехать на год в NCAA.