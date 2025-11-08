  • Спортс
«Локомотив-Кубань» подозревает Кирилла Елатонцева в симуляции болезни и уклонении от обязательств перед клубом

Отношения «Локо» и Кирилла Елатонцева обострились.

23-летний центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев еще не выступал в этом сезоне Лиги ВТБ из-за проблем со ступней.

Этой ночью баскетболист вызывал скорую помощь из-за плохого самочувствия с симптомами отравления, не поставив в известность клуб.

Медицинский персонал «Локо» провел собственное обследование игрока и повторил его в городской клинике, не обнаружив острых проблем со здоровьем.

Организация выпустила официальное заявление по ситуации, обозначив отсутствие причин для пропуска игроком домашней встречи с «Зенитом» 9 ноября. Клуб подозревает Елатонцева в симуляции и попытке уклониться от профессиональных обязательств.

Осенью были слухи о возможной попытке «Лучшего молодого игрока» последних двух сезонов Лиги ВТБ уехать на год в NCAA.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Локомотива-Кубань»
Кирилл Елатонцев
logoЕдиная лига ВТБ
logoЛокомотив-Кубань
происшествия
logoЗенит
