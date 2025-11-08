0

Миленко Богичевич о поражении от ЦСКА: «Показали ту модель баскетбола, которую желаем видеть»

Миленко Богичевич не огорчен неудачей во встрече с ЦСКА.

«Автодор» уступил лидеру чемпионата ЦСКА у себя дома, но боролся за победу до конца и имел шансы перевести игру в овертайм. Лидер в матче менялся 16 раз. Итоговый счет – 82:86. Саратовцы проиграли 6-й раз подряд.

«Хочу поздравить своих игроков с тем, как они играли и боролись. Мы показали ту модель баскетбола, которую желаем видеть. Для победы над большими командами необходимо играть безупречно все 40 минут. Сегодня у нас были некоторые взлеты и падения, а такие соперники, как ЦСКА, умеют наказывать за малейшую ошибку.

В целом я очень удовлетворен качеством нашей игры. Несколько баскетболистов вернулись в хорошую физическую форму, и мы продолжим прибавлять. Как я говорил ранее, нам следует сохранять концентрацию все 40 минут. Спасибо болельщикам, которые горячо поддерживали команду и давали нам необходимую энергию», – заключил главный тренер Миленко Богичевич.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Автодора»
logoАвтодор
Миленко Богичевич
logoЕдиная лига ВТБ
logoЦСКА
