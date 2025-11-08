  • Спортс
  Кармело Энтони о будущем Джа Морэнта: «Пэт Райли позволит ему быть собой, но потребует профессионализма. Яннис Адетокумбо может вдохновить своей рабочей этикой»
Кармело Энтони о будущем Джа Морэнта: «Пэт Райли позволит ему быть собой, но потребует профессионализма. Яннис Адетокумбо может вдохновить своей рабочей этикой»

Кармело Энтони рассуждал о карьерных изменениях у Джа Морэнта.

Конфликт защитника Джа Морэнта с «Гриззлис» заставил лигу обсуждать вероятные альтернативные места для продолжения его карьеры. Кармело Энтони обозначил два лучших направления.

«Джа нужна другая культура. Ему нужно место со сложившейся культурой. Нынешнюю культуру «Мемфиса» заложил именно он. Во времена Зака Рэндолфа она была совсем другой. Он изменил ее.

Ему нужно место, построенное вокруг усердной работы и дисциплины. Мне нравится в этом плане «Майами». Пэт Райли позволит ему быть собой, но потребует профессионализма.

И «Милуоки». Нужен кто-то, кто заставит его принять ответственность. Джа умеет работать, но пример рабочей этики Янниса Адетокумбо не может не вдохновить. Мотивировать на достижение того же уровня», – заключил знаменитый бывший баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony
