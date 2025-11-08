Кармело Энтони о будущем Джа Морэнта: «Пэт Райли позволит ему быть собой, но потребует профессионализма. Яннис Адетокумбо может вдохновить своей рабочей этикой»

Кармело Энтони рассуждал о карьерных изменениях у Джа Морэнта.

Конфликт защитника Джа Морэнта с «Гриззлис» заставил лигу обсуждать вероятные альтернативные места для продолжения его карьеры. Кармело Энтони обозначил два лучших направления.

«Джа нужна другая культура. Ему нужно место со сложившейся культурой. Нынешнюю культуру «Мемфиса » заложил именно он. Во времена Зака Рэндолфа она была совсем другой. Он изменил ее.

Ему нужно место, построенное вокруг усердной работы и дисциплины. Мне нравится в этом плане «Майами ». Пэт Райли позволит ему быть собой, но потребует профессионализма.

И «Милуоки ». Нужен кто-то, кто заставит его принять ответственность. Джа умеет работать, но пример рабочей этики Янниса Адетокумбо не может не вдохновить. Мотивировать на достижение того же уровня», – заключил знаменитый бывший баскетболист.