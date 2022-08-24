Деннис Родман не будет представлять власти США в поездке в Россию из-за дела Бриттни Грайнер

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что бывшая звезда НБА Деннис Родман не будет представлять американское правительство в своей поездке в Россию.

Недавно Родман заявил, что попытается освободить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков.

«Мы узнали из СМИ, что Деннис Родман заявил о своем намерении поехать в Россию. Я хочу пояснить: его поездка в Россию не будет осуществляться от имени правительства США.

Повторю то, что мы говорили в течение последних нескольких недель: мы выдвинули обстоятельное предложение России, чтобы добиться освобождения Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Мы считаем, что все, кроме дальнейших переговоров по установленным каналам, может осложнить и затруднить эти усилия по их освобождению. Мы также предоставили американским гражданам четкие рекомендации не ездить в Россию в связи с рядом угроз, не последней из которых является угроза неправомерного задержания.

США продолжают максимально оперативно работать над вопросом возвращения на родину Уилана и Грайнер. На прошлой неделе я говорил, что мы обсуждали этот вопрос с российскими коллегами. Эти обсуждения продолжаются. В наших частных беседах мы призывали российскую сторону ответить на наше предложение», – сказал представитель Госдепа.

Вашингтон предложил Москве обменять Виктора Бута на Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана. Государственный департамент ранее выступил с предупреждением для американцев, которые собираются поехать в Россию.

Родман неоднократно посещал КНДР и встречался с Ким Чен Ыном. В 2014 году он совершил визит в Москву, во время которого называл президента России Владимира Путина «крутым».

Центровая екатеринбургского УГМК, и сборной США Бриттни Грайнер приговорена российским судом к 9 годам тюремного заключения общего режима, а также оштрафована на 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла. Защита американки подала апелляционную жалобу на приговор.

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