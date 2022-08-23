Белый дом не одобряет попытки Денниса Родмана освободить Бриттни Грайнер

Администрация президента США Джо Байдена негативно относится к решению 5-кратного чемпиона НБА Денниса Родмана поехать в Россию, пишет Reuters.

Недавно Родман заявил, что попытается освободить баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков. Высокопоставленный чиновник администрации дал понять, что Белый дом не одобряет решение прославленного игрока.

«Согласно официальной информации, мы сделали россиянам серьезное предложение. Любые действия, кроме дальнейших переговоров по установленному каналу, могут затруднить наши усилия по освобождению Грайнер», – сказал чиновник в разговоре с Reuters.

Вашингтон предложил Москве обменять Виктора Бута на Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана. Государственный департамент ранее выступил с предупреждением для американцев, которые собираются поехать в Россию.

Родман неоднократно посещал КНДР и встречался с Ким Чен Ыном. В 2014 году он совершил визит в Москву, во время которого называл президента России Владимира Путина «крутым».

Центровая екатеринбургского УГМК, и сборной США Бриттни Грайнер приговорена российским судом к 9 годам тюремного заключения общего режима, а также оштрафована на 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла. Защита американки подала апелляционную жалобу на приговор.

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