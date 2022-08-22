Адвокат – о приезде Родмана в Россию: «Если Грайнер не помогли даже публичные заявления Байдена, то что говорить о каком-то баскетболисте, пусть и легендарном»

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш считает, что приезд пятикратного чемпиона НБА Денниса Родмана в Россию не поможет американской баскетболистке Бриттни Грайнер, осужденной на девять лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

«Это способно помочь исключительно Родману, поскольку для него это будет колоссальный пиар. Данная мотивация просматривается невооруженным глазом. Наверняка вместе с ним прилетит толпа американских журналистов, чтобы все это зафиксировать. Грайнер же его приезд, вероятно, никак не поможет. Ей на руку могло сыграть признание вины, что она и сделала.

Россиянам сейчас крайне сложно получить визы США, поэтому не исключен и обратный процесс. Наконец, даже если он найдет возможность въехать, не факт, что попадет в здание суда. Пусть процесс над баскетболисткой открытый, могут действовать коронавирусные ограничения по количеству человек в зале.

Попытка давления на российские власти Деннисом Родманом неприемлема, тем более решение принимает только суд. Апелляционная инстанция в ближайшее время проверит материалы дела и оценит, насколько приговор соответствует букве закона и все ли смягчающие обстоятельства были учтены. Возможно, ей даже снизят срок заключения под стражей. Апелляция для этого и существует. Но если Грайнер не помогли даже публичные заявления президента США Джо Байдена, то что говорить о каком-то баскетболисте, пусть и легендарном?» – сказала адвокат.

Ранее Родман заявил, что планирует отправиться в Россию, чтобы попытаться освободить Бриттни Грайнер.

В течение последнего десятилетия Родман неоднократно посещал КНДР, встречаясь с руководителем государства Ким Чен Ыном. Прославленный баскетболист приписывает себе помощь в освобождении Кеннета Бэя, который являлся политическим заключенным в Северной Корее.

В 2014 году Родман посетил Москву. Во время визита он называл президента России Владимира Путина «крутым».

Центровая екатеринбургского УГМК, и сборной США Бриттни Грайнер приговорена российским судом к 9 годам тюремного заключения общего режима, а также оштрафована на 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла. Защита американки подала апелляционную жалобу на приговор.

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