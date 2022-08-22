Адвокат – о возможном обмене Грайнер: «Если будет достигнута принципиальная договоренность, надо будет просить о помиловании у Владимира Путина»

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш рассказала, как будет проходить процедура обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной в России за контрабанду наркотиков, и отметила, что подача апелляции затянет процесс переговоров.

«Будут сделаны взаимные шаги доброй воли по освобождению двух граждан при условии помилования и возвращению их на родину. Такое предложение сделали прежде всего США. Они пытаются работать в этом направлении. Дипломатические каналы для урегулирования данных вопросов, как заявил глава МИД Сергей Лавров, открыты.

Теперь все зависит от американской стороны. Если будут учтены интересы обеих стран и достигнут баланс, обмен вполне возможен, и он окажется в интересах самих заключенных. В частности, Грайнер получит шанс вернуться домой и продолжить спортивную карьеру.

На мой взгляд, подача апелляции стороной американки затянет процесс переговоров, поскольку только вступление приговора в законную силу даст ей возможность обратиться с ходатайством о помиловании. Соответственно, пока апелляцию не рассмотрят, приговор в законную силу не вступит. А это произойдет с учетом загрузки судов только приблизительно через два месяца.

Но ее адвокаты вправе отозвать апелляцию в любой момент и тем самым ускорить процесс. Если по дипломатическим каналам между двумя странами окажется достигнута принципиальная договоренность, надо будет просить о помиловании у , — заявила Ярмуш в интервью RT.

Центровая екатеринбургского УГМК, и сборной США Бриттни Грайнер приговорена российским судом к 9 годам тюремного заключения общего режима, а также оштрафована на 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла. Защита американки подала апелляционную жалобу на приговор.

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