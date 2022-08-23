Билл Симмонс: «Дюрэнт не разговаривал с Харденом после обмена, а сейчас хочет в «Сиксерс»

Известный спортивный эксперт прокомментировал слухи о желании форварда присоединиться к «Филадельфии».

«Я слышал, что Кей Ди и Харден не разговаривали после обмена и не обсуждали друг друга в СМИ. Они встретились и тусовались вместе все выходные. А к концу выходных Кей Ди заинтересовался переходом в «Филадельфию». И в течение трех дней появляются все эти слухи, в которых фигурируют Тобайас Харрис, Тайриз Макси и драфт-пики. Это же бред», – сказал Симмонс.

Харден покинул «Нетс» и перешел в «Сиксерс» по итогам обмена в феврале этого года.

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