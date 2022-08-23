Кевин Дюрэнт остается в «Бруклине», Стив Нэш и Шон Маркс – тоже

Форвард Кевин Дюрэнт продолжит карьеру в «Нетс». Соответствующее заявление сегодня сделали представители клуба.

«Мы со Стивом Нэшем вчера встретились с Кевином Дюрэнтом и Ричом Клейманом в Лос-Анджелесе. Мы условились о том, что продолжим наше сотрудничество. Мы концентрируемся исключительно на баскетболе и держим в уме единственную цель – построить команду, которая возьмет титул для «Бруклина», – говорится в заявлении генменеджера клуба Шона Маркса.

Как указывают инсайдеры, на встрече также присутствовали владельцы «Нетс» Джозеф Цай и Клара Ву Цай.

Ранее Дюрэнт поставил ультиматум «Нетс», потребовав либо обменять его в другой клуб, либо избавиться от генерального менеджера и главного тренера .

Все трое останутся в «Нетс». больше не ведет переговоры об обмене игрока.

Контракт Дюрэнта с «Нетс» рассчитан еще на четыре сезона.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?