«Бостон» не включает Маркуса Смарта и Роберта Уильямса в предложения по Дюрэнту

не включает разыгрывающего и центрового в предложения по звездному форварду «Бруклина» Кевину Дюрэнту, сообщает The Athletic.

Согласно источникам, когда «Бруклин» отклонил предложение «Бостона» в прошлом месяце, «Нетс» в ответ запросили Джейлена Брауна, Смарта, драфт-пики и еще одного игрока ротации. У «Селтикс» есть три пика, которые могут использовать в сделке по Дюрэнту.

«Бостон», «Торонто» и «Майами» остаются главными претендентами на Дюрэнта. Интерес к форварду также проявляли «Филадельфия», «Милуоки», «Денвер», «Новый Орлеан», «Финикс», «Атланта» и «Мемфис».

В контракте Дюрэнта с «Нетс» остались четыре года и 198 миллионов долларов.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?