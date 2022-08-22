«Монако» подписал новый однолетний контракт с Донатасом Мотеюнасом

«Монако» официально объявил о подписании нового однолетнего контракта с литовским форвардом Донатасом Мотеюнасом (31 год, 213 см).
Ранее сообщалось, что стороны подпишут соглашение на два года.
Мотеюнас перешел в «Монако» прошлым летом. Он помог команде выйти в плей-офф Евролиги и завоевать «серебро» в чемпионате Франции.
В 33 матчах Евролиги литовский баскетболист набирал в среднем 10 очков и 4,2 подбора.
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