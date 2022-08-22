«Монако» подписал новый однолетний контракт с Донатасом Мотеюнасом

официально объявил о подписании нового однолетнего контракта с литовским форвардом (31 год, 213 см).

Ранее сообщалось, что стороны подпишут соглашение на два года.

Мотеюнас перешел в «Монако» прошлым летом. Он помог команде выйти в плей-офф Евролиги и завоевать «серебро» в чемпионате Франции.

В 33 матчах литовский баскетболист набирал в среднем 10 очков и 4,2 подбора.

Пашутин приедет в Краснодар, Астапкович – в Нижний, а финалисты Лиги сыграют в ноябре. Яркие даты в календаре Лиги ВТБ