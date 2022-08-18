Майк Джеймс: «Стеф Карри – потрясающий, он изменил баскетбол»

Разыгрывающий пояснил свой недавний комментарий в адрес звездного разыгрывающего «Голден Стэйт» .

«Я часто говорю что-то спорное, потому что мыслю нестандартно. Но почему-то каждый раз, когда я упоминаю Стефа Карри, все злятся и думают, что он мне не нравится.

Но я считаю его потрясающим игроком. Если честно, он изменил баскетбол. Семь лет назад все начали бросать трехочковые и играть маленькими пятерками. Не только из-за него. На 75 процентов из-за него, и на 25 процентов из-за «Уорриорз». У меня нет к нему никаких претензий», – сказал Джеймс.

В недавнем выпуске подкаста Player’s Choice Джеймс не включил Карри в пятерку лучших действующих игроков и сказал, что «иногда Стеф действует прямолинейно».

«Не помню, чтобы когда-нибудь называл его прямолинейным. Я сказал, что иногда он действует прямолинейно. Это как если бы я сказал: «Когда она носит высокую прическу, иногда она выглядит некрасиво». А все закричали: «О, он считает ее некрасивой», – заявил Джеймс.

Помните, как Дюрэнт переходил в «Голден Стэйт»? Клэй всех веселил, Грин плакал (?), а Карри должен был объясниться