Майк Джеймс: «Дюрэнт звонил мне перед плей-офф. Сказал, что скоро приедет, ведь «Нетс» никуда не деться от вылета»

Защитник «Монако» рассказал об общении с лидером , с которым находится в приятельских отношениях.

По словам экс-игрока «Нетс», Дюрэнт не верил в шансы бруклинской команды на успех в плей-офф-2022.

«Дюрэнт звонил мне перед началом плей-офф. Он сказал, что скоро приедет. «Ну да, я буду на матчах твоего плей-офф через пару недель. Нам никуда не деться от вылета», – передал Джеймс слова звезды .

«Бруклин» в первом раунде проиграл «Бостону» в четырех встречах. Дюрэнт после этого отправился в Европу, где посещал матчи плей-офф .

В межсезонье Дюрэнт попросил у «Нетс» обменять его.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена