Майк Джеймс: «Дюрэнт звонил мне перед плей-офф. Сказал, что скоро приедет, ведь «Нетс» никуда не деться от вылета»

Защитник «Монако» Майк Джеймс рассказал об общении с лидером «Бруклина» Кевином Дюрэнтом, с которым находится в приятельских отношениях.
По словам экс-игрока «Нетс», Дюрэнт не верил в шансы бруклинской команды на успех в плей-офф-2022.
«Дюрэнт звонил мне перед началом плей-офф. Он сказал, что скоро приедет. «Ну да, я буду на матчах твоего плей-офф через пару недель. Нам никуда не деться от вылета», – передал Джеймс слова звезды НБА.
«Бруклин» в первом раунде проиграл «Бостону» в четырех встречах. Дюрэнт после этого отправился в Европу, где посещал матчи плей-офф Евролиги.
В межсезонье Дюрэнт попросил у «Нетс» обменять его.
Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена