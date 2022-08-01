Майк Джеймс: «Дюрэнт звонил мне перед плей-офф. Сказал, что скоро приедет, ведь «Нетс» никуда не деться от вылета»

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Защитник «Монако» Майк Джеймс рассказал об общении с лидером «Бруклина» Кевином Дюрэнтом, с которым находится в приятельских отношениях.

По словам экс-игрока «Нетс», Дюрэнт не верил в шансы бруклинской команды на успех в плей-офф-2022.

«Дюрэнт звонил мне перед началом плей-офф. Он сказал, что скоро приедет. «Ну да, я буду на матчах твоего плей-офф через пару недель. Нам никуда не деться от вылета», – передал Джеймс слова звезды НБА.

«Бруклин» в первом раунде проиграл «Бостону» в четырех встречах. Дюрэнт после этого отправился в Европу, где посещал матчи плей-офф Евролиги.

В межсезонье Дюрэнт попросил у «Нетс» обменять его.

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