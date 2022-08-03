Майк Джеймс: «Стеф Карри действует прямолинейно, он не входит в Топ-5 игроков НБА»

Разыгрывающий не включил лидера в пятерку лучших игроков НБА.

«Иногда Стеф действует прямолинейно. Он не так часто владеет мячом для разыгрывающего, и меня это смущает. Хотя Стеф забивает с дриблинга, так что он, конечно, суперзвезда. Просто вы должны придираться к мелочам, когда выбираете Топ-5», – сказал Джеймс.

В прошлом сезоне Карри завоевал четвертый титул чемпиона и впервые в карьере был признан MVP финальной серии.

Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия