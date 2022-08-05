Стеф Карри: «Против меня трудно играть один на один. Даже с учетом того, что я действую прямолинейно»

Разыгрывающий «Уорриорз» во время пресс-конференции в собственном баскетбольном лагере оценил шансы участников в игре против него в режиме один на один.

«Против меня трудно играть один на один. Им бы пришлось непросто, ох непросто. Даже с учетом того, что я действую прямолинейно... Эх, какой же я мелочный, какой же мелочный», – заявил Карри и рассмеялся.

Самый ценный игрок финальной серии плей-офф-2022 во время ответа отослал к недавнему критическому замечанию экс-баскетболиста НБА Майка Джеймса, который не включил лидера в пятерку лучших в лиге.

«Иногда Стеф действует прямолинейно», – сказал Джеймс.

В Лос-Анджелесе есть чудо-корт, где играли Федерер и Осака. Его построил миллионер, который любит моделей и не любит Шарапову