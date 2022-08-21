Илона Корстин – о матче «Динамо» — «Спартак»: «Я не специалист в футболе, но начинаю разбираться»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о своих впечатлениях от посещения футбольного матча «Динамо» — «Спартак» (1:0) в 6‑м туре МИР РПЛ.

«Какие впечатления от игры? Могу поздравить «Динамо» с победой. Я была на игре прошлого тура динамовцев с «Краснодаром». Сегодня игра была заметно более интенсивная. Это самая главная игра сезона для «Динамо».

Я, конечно, не специалист в футболе, но где‑то начинаю разбираться. Пока нет сезона, ходим на футбол», — передает слова Корстин «Матч ТВ».

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