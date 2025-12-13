Джа Морэнт о поражении от «Юты»: «Должны были побеждать, были мягкими на площадке»

Джа Морэнт не смог помочь «Гриззлис» победить в первом матче после травмы.

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт вернулся на площадку после травмы в игре с «Ютой» (126:130). Защитник не выступал с середины ноября. Его команда победила в 7 из 10 матчей без своего лидера, но не смогла справиться с «Джаз» с ним на площадке.

На счету Морэнта 21 очко, 10 передач на 4 потери, 4 подбора и 1 блок-шот при 7 точных из 20 бросков с игры и 2 из 5 из-за дуги.

«Заставили поторопиться с несколькими бросками. В ряде случаев я должен был выйти на штрафную линию. Кое-что я смазал, кое-что попал. Идем дальше.

Мы должны были побеждать, но были мягкими на площадке. Нас опередили в борьбе за отскоки. Парни с их скамейки смогли внести свой вклад.

Мне нужно быть лучше, помогать «большим» с подборами, аккуратнее обращаться с мячом, лучше читать игру, попадать. Исправлюсь и всей командой поработаем надо общими ошибками», – поделился Морэнт.