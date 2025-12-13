Пол Джордж: «Комфортно чувствую себя с мячом в руках»
Пол Джордж: набираю форму для этого сезона.
Форвард «Филадельфии» Пол Джордж осваивается в роли поинт-форварда. Эта роль планировалась для него перед началом чемпионата, но Джордж пропустил 15 из 24 матчей своего коллектива.
«Комфортно чувствую себя с мячом в руках. Самое главное, продолжаю доказывать себе свою способность играть, сохраняю уверенность в своем теле и в возможности быть продуктивным на площадке.
Постепенно подвожу себя к нужной форме для этого сезона», – поделился Джордж.
35-летний форвард провел лучший матч нынешнего розыгрыша НБА, набрав 23 очка, 6 подборов и 5 передач в победной игре с «Индианой» (115:105).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Philadelphia Inquirer
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости