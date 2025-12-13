Пол Джордж: «Комфортно чувствую себя с мячом в руках»

Пол Джордж: набираю форму для этого сезона.

Форвард «Филадельфии» Пол Джордж осваивается в роли поинт-форварда. Эта роль планировалась для него перед началом чемпионата, но Джордж пропустил 15 из 24 матчей своего коллектива.

«Комфортно чувствую себя с мячом в руках. Самое главное, продолжаю доказывать себе свою способность играть, сохраняю уверенность в своем теле и в возможности быть продуктивным на площадке.

Постепенно подвожу себя к нужной форме для этого сезона», – поделился Джордж.

35-летний форвард провел лучший матч нынешнего розыгрыша НБА , набрав 23 очка, 6 подборов и 5 передач в победной игре с «Индианой» (115:105).