Илона Корстин: «Матчи Единой лиги ВТБ-2022/23 будут проходить почти каждый день»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отметила плотный календарь регулярного чемпионата сезона-2022/23 – матчи будут проходить почти каждый день.

«В предстоящем сезоне всех болельщиков ждет интересный и насыщенный чемпионат. Наш сезон начнется с Суперкубка, где команды смогут проверить свои силы, протестировать новый состав и посмотреть на своих принципиальных соперников.

Напоминаю, что в следующим сезоне Лиги ВТБ примут участие 12 клубов, которые сыграют в четыре круга. В регулярном чемпионате проведем 192 матча, а в плей-офф еще до 48 игр. 1/4 финала пройдет до трех побед, а 1/2 финала, серия за третье место и финал — до четырех. Стоит отметить, что российские клубы не примут участия в еврокубках — мы учли этот немаловажный фактор при составление календаря, сделав расписание сбалансированным.

Календарь будет достаточно плотным, матчи Единой Лиги будут проходить почти каждый день. При этом у болельщиков появиться возможность чаще наблюдать за противостоянием топ-клубов. Во второй части чемпионата по результатам предыдущих матчей команды согласно расстановке поделятся на две шестерки и сыграют между собой. 6-12 места разыграют между собой два последних места в плей-офф, а 1-6 места определят итоговую расстановку перед решающей стадией сезона.

Запланирован в календаре и традиционный Матч Звезд Единой Лиги ВТБ — праздник баскетбола состоится в феврале», – передает слова Илоны Корстин официальный сайт лиги.

Первый этап регулярного чемпионата стартует 2 октября 2022 года и завершится 20 января 2023 года.

ЦСКА Еремина месяцами сидел без денег и воды, но обыгрывал «Реал» и выходил в «Финал четырех». История русской команды мечты