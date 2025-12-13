5

Winline Basket Cup. 20+9 Бингэма помогли УНИКСу разгромить «Уралмаш»

Сегодня прошел один матч в рамках Winline Basket Cup.

УНИКС крупно обыграл «Уралмаш» в рамках внутрисезонного Кубка от Единой лиги ВТБ.

Winline Basket Cup

Групповой этап

Группа А

Положение команд: Мега – 2-0, ЦСКА – 1-1, Бетсити Парма – 1-1, Локомотив-Кубань – 0-2.

Группа Б

УНИКС – Уралмаш – 97:75 (28:18, 19:14, 27:15, 23:28)

УНИКС: Бингэм (20 + 9 подборов), Рейнольдс (18 + 7 подборов), Кулагин (16), Лопатин (14 + 7 подборов), Пьер (14)

УРАЛМАШ: Герасимов (20), Эллис (16), Нельсон (12)

13 декабря. 14.00

Положение командУНИКС – 2-0, Зенит – 2-1, Уралмаш – 1-2, Игокеа – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
