Winline Basket Cup. 20+9 Бингэма помогли УНИКСу разгромить «Уралмаш»
Сегодня прошел один матч в рамках Winline Basket Cup.
УНИКС крупно обыграл «Уралмаш» в рамках внутрисезонного Кубка от Единой лиги ВТБ.
Групповой этап
Группа А
Положение команд: Мега – 2-0, ЦСКА – 1-1, Бетсити Парма – 1-1, Локомотив-Кубань – 0-2.
Группа Б
УНИКС – Уралмаш – 97:75 (28:18, 19:14, 27:15, 23:28)
УНИКС: Бингэм (20 + 9 подборов), Рейнольдс (18 + 7 подборов), Кулагин (16), Лопатин (14 + 7 подборов), Пьер (14)
УРАЛМАШ: Герасимов (20), Эллис (16), Нельсон (12)
13 декабря. 14.00
Положение команд: УНИКС – 2-0, Зенит – 2-1, Уралмаш – 1-2, Игокеа – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
