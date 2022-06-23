Илона Корстин: «Три главных героя сезона – Паскуаль, Милутинов и Хезоня»

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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин назвала трех главных героев завершившегося сезона.

«Номер один – это Паскуаль. Как он построил игру команды, учитывая турбулентность сезона, как вывел командную «химию» и командные взаимодействия на такой уровень, что даже после его удаления в седьмом матче команда не расклеилась. Парни настолько оттренировали, отточили все комбинации, что, в принципе, тренер им был и не нужен. Каждый игрок знал свою роль, свою позицию, и это впечатляет.

Второй – Милутинов. Игрок очень высокого уровня, сделавший 11 дабл-даблов за плей-офф. Это невероятный рекорд, который вряд ли будет побит в ближайшие годы. Особенно меня поразило, как беспомощно на его фоне выглядели Мики и Пойтресс в двух первых матчах серии. Еще мне понравилось поведение Николы. Если другие игроки постоянно апеллировали к арбитрам, имели претензии к тому или иному эпизоду, то серб за всю финальную серию ни разу не обратился к судье. Просто делал свою работу.

И третий – Хезоня. Звезда всего нашего сезона, настолько яркий игрок, стабильно показывавший баскетбол уровня НБА. Если у Марио все получалось, то УНИКС выигрывал. Знаю, что он очень настраивался на финал, был очень огорчен поражению от «Зенита». Но все зависело от него. Сыграй он на одну-две игры лучше – именно казанцы были бы в решающей серии. И тут снова стоит вернуться к фигуре Паскуаля. Хави смог отсечь хорвата от мяча, грамотно разобрав все его действия. Это стало икс-фактором серии», – заявила Корстин.

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