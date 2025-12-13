1

Долги «Монако» препятствуют дебюту защитника Кори Джозефа в Евролиге и чемпионате Франции

Кори Джозеф не может выйти на площадку за «Монако».

34-летний американский разыгрывающий Кори Джозеф подписал контракт с «Монако» на прошлой неделе, однако его дебют за новый клуб откладывается все дальше.

На «Монако» наложены штрафные санкции как в Евролиге, так и во французской лиге LNB. Клубу запрещено регистрировать новых игроков до решения вопросов с долгами, которые оцениваются на уровне 500 тысяч евро.

Джозеф не смог помочь команде в матче финалистов прошлого сезона Евролиги с «Фенербахче» (86:92), а также пропустит встречу со «Страсбуром». Клуб собирается оспаривать решение LNB.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Монако»
