Долги «Монако» препятствуют дебюту защитника Кори Джозефа в Евролиге и чемпионате Франции
Кори Джозеф не может выйти на площадку за «Монако».
34-летний американский разыгрывающий Кори Джозеф подписал контракт с «Монако» на прошлой неделе, однако его дебют за новый клуб откладывается все дальше.
На «Монако» наложены штрафные санкции как в Евролиге, так и во французской лиге LNB. Клубу запрещено регистрировать новых игроков до решения вопросов с долгами, которые оцениваются на уровне 500 тысяч евро.
Джозеф не смог помочь команде в матче финалистов прошлого сезона Евролиги с «Фенербахче» (86:92), а также пропустит встречу со «Страсбуром». Клуб собирается оспаривать решение LNB.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Монако»
