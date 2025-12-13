Энтони Дэвис: «Обмен помог Максу Кристи, иногда нужно просто пройти через такое. Сейчас он расцвел»
Центровой Энтони Дэвис и защитник Макс Кристи перешли в «Даллас» в середине прошлого сезона в обмене Луки Дончича.
Дэвис поделился реакцией своего одноклубника на этот трансфер.
«Мы по-настоящему не обсуждали это. Когда все случилось, я знал некоторых парней, но он молод, ни с кем не был знаком. Для меня переход был довольно гладким из-за тренеров, он сумел найти свой подход.
Справлялся с последствиями обмена своими силами. Макс отличный парень.
Когда все случилось, не думаю, что смог бы найти слова, которые расставили бы для него все по местам в нашем бизнесе. Это был шок. Он не знал и не понимал, что делать.
Иногда надо просто пройти через это, чтобы понять свой путь. Ему это помогло. Теперь он расцвел», – заключил Дэвис.
Кристи набирает 12 очков, 3,3 подбора и 1,9 передачи за 29 минут в среднем в этом сезоне, реализуя 46,5% (2,5 из 5,5) трехочковых.