Илона Корстин: «Уход Хезони был прогнозируем и оправдан»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отметила, что уход хорватского форварда из казанского был прогнозируем и оправдан из-за отстранения российских клубов от участия в еврокубках.

Во вторник УНИКС объявил, что 27-летний хорватский форвард продолжит карьеру в другой команде.

«Уход Хезони был прогнозируем, это баскетболист очень высокого уровня, очень яркий игрок. Хезоня — человек с большими амбициями, ему хочется играть на самом высоком уровне, то есть продолжать выступать в Евролиге.

Так как в предстоящем сезоне наших команд не будет в Евролиге, то его уход оправдан, несмотря на то, что Велимир Перасович действительно его тренер, специалист, который смог раскрыть талант Марио во всей красе, показать все его сильные стороны и скрыть слабые.

Хезоня действительно останется в памяти и сердцах многих болельщиков Лиги ВТБ, он многих покорил своей игрой и профессиональным отношением к делу. Это игрок, который выкладывался на 100 процентов во всех матчах.

Рада, что Марио играл в Единой лиге ВТБ. Мы отмечали его в Матче всех звезд, и он полностью заслужил награду MVP сезона. Желаю ему успехов в новой команде. Будем следить за его игрой и надеюсь, что он когда-нибудь еще вернется в Лигу ВТБ», — сказала Корстин.

Ожидается, что Хезоня продолжит карьеру в мадридском «Реале».

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