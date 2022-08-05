Илона Корстин: «Договор с «Матч ТВ» на долгий срок – лучшее предложение, которое было на рынке»

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин высказалась на тему продления договора с «Матч ТВ».

«Можем с уверенностью сказать, что баскетбола, в том числе и на федеральном телеканале «Матч ТВ», будет больше. В прошлом сезоне мы были очень довольны нашим взаимодействием с телеканалом и, считаю, что на данный момент договор на долгий срок — это лучшее предложение, которое было на рынке. «Матч ТВ» умеет красиво и качественно показывать баскетбол, и я надеюсь, что болельщики от всей души смогут насладиться нашей любимой игрой.

В Лиге ВТБ осталась система туров. Будут недели, когда клубы будут играть один раз в неделю, а на следующей неделе – два раза. Но если раньше туры игрались за 2 дня, то теперь все матчи играются в течение недели. Раньше наш календарь сдерживали еврокубки, но теперь наши клубы совершенно свободны – матчи Лиги ВТБ, в том числе и на «Матч ТВ», могут идти хоть каждый день.

Считаю, что сезон у нас будет интересный, потому что все команды по уровню более-менее сравняются. У команд, которые ранее значительно отставали от лидеров, появится шанс проявить себя и, может быть, обыграть лидеров, которые в прошлых сезонах были недосягаемы. Команды очень хорошо проводят межсезонье, подписывают качественных иностранцев. С нетерпением ждем начала сезона и трансляций на , – сказала Корстин.