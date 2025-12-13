«Индиана» подписала Гаррисона Мэтьюза и отчислила Джеремайю Робинсон-Эрла

Гаррисон Мэтьюз присоединился к «Пэйсерс».

29-летний защитник Гаррисон Мэтьюз подписал контракт с «Индианой». Баскетболист ранее выступал за команду в этом сезоне на временном соглашении и на данный момент провел 10 матчей со средними показателями в 5,1 очка и 1,2 подбора за 14,7 минуты.

Ради этого подписания «Пэйсерс» расстались с форвардом Джеремайей Робинсон-Эрлом, который может перебраться в Европу.