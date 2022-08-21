«Нью-Йорк» увеличил количество зрительских мест в первых двух рядах

добавит два места в первом ряду и 24 места во втором ряду на домашних матчах в следующем сезоне, говорится в отчете компании MSG Sports о доходах.

Клубу удалось увеличить количество зрительских мест, поменяв расположение судейского столика. Ожидается, что новые места в первом ряду будут стоить до 3 000 долларов за билет.

В минувшем сезоне «Никс» заняли третье место в лиге по выручке от продажи билетов – 2,99 миллиона долларов в среднем за матч.

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