«Никс» заинтересованы в обмене Деррика Роуза (Heavy)

Разыгрывающий может покинуть команду в нынешнее межсезонье, пишет Heavy.

Издание приводит мнение руководителя одного из клубов Восточной конференции, который считает Роуза наиболее вероятным кандидатом на обмен в составе «Никс».

Этим летом клуб подписал долгосрочное соглашение с разыгрывающим .

Роуз имеет двухлетний контракт с опцией игрока на сезон-2023/24. Он может заработать 30,1 миллиона долларов.

В прошедшем регулярном чемпионате ветеран провел 26 матчей со средними показателями 12 очков, 4 передачи и 3 подбора.

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