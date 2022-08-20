«Никс» заинтересованы в обмене Деррика Роуза (Heavy)

Теги Нью-Йорк НБА Деррик Роуз Джейлен Брансон Баскетбол

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Деррик Роуз может покинуть команду в нынешнее межсезонье, пишет Heavy.

Издание приводит мнение руководителя одного из клубов Восточной конференции, который считает Роуза наиболее вероятным кандидатом на обмен в составе «Никс».

Этим летом клуб подписал долгосрочное соглашение с разыгрывающим Джейленом Брансоном.

Роуз имеет двухлетний контракт с опцией игрока на сезон-2023/24. Он может заработать 30,1 миллиона долларов.

В прошедшем регулярном чемпионате ветеран провел 26 матчей со средними показателями 12 очков, 4 передачи и 3 подбора.

Как планировалось расписание НБА сезона 2022/23: всё, что вы хотели знать – от человека во главе этого процесса

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные