«Юта» просила за Донована Митчелла семь активов

NY Post подтверждает, что «Юта» и возобновили переговоры по обмену защитника . «Никс» приостановили контакты в июле после того, как президент «Юты» Дэнни Эйндж потребовал за игрока семь активов, включая пики первого раунда будущих драфтов и игроков.

«Никс» уверены, что Митчелл поможет им выиграть на 10 матчей больше (то есть одержать примерно 47 побед в следующем сезоне), но не готовы отдавать за него слишком много.

«Нью-Йорк» при президенте Леоне Роузе неохотно расстается с пиками драфтов и обменял лишь право выбора на драфте-2022, чтобы расчистить платежную ведомость для подписания защитника Джейлена Брансона.

Ранее сообщалось, что «Юте» интересны молодые игроки «Никс»: защитник Квентин Граймс и форвард Ар Джей Барретт.

Издание сообщает, что сам Донован Митчелл настроен на переход в «Никс». Он вырос в пригороде Нью-Йорка и проводит там межсезонье.