Товарищеский матч. 22 очка Йокича помогли Сербии разгромить Германию

Сборная Сербии завершила подготовку к отборочным матчам чемпионата мира-2023 и Евробаскету-2022, разгромив команду Германии со счетом 83:56.

набрал 22 очка за 17 минут на площадке.

Товарищеский матч

Сербия – Германия – 83:56 (24:13, 14:18, 27:10, 18:15)

СЕРБИЯ: Йокич (22 + 5 подборов), Мицич (14 + 4 передачи), Милутинов (13 + 7 подборов).

ГЕРМАНИЯ: Обст, (12), Тиманн (9), Фойгтманн (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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