МРТ не выявила серьезной травмы у Янниса Адетокумбо

Форвард сборной Греции и «Милуоки» прошел МРТ-обследование, пропустив в пятницу товарищеский матч против Турции из-за болей в спине.

МРТ не выявила у Янниса серьезной травмы. Двукратный MVP НБА планирует сыграть в четверг в отборочном матче чемпионата мира-2023 против сборной Сербии Николы Йокича.

Ранее Яннис пропустил несколько товарищеских матчей из болей в колене. Форвард сыграл в двух матчах, набирая в среднем 27,5 очка, 7,0 подбора, 2,0 передачи и 1,5 перехвата.

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