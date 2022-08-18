Дончич набрал 34 очка в победном матче Словении с Сербией

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Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич отметился результативной игрой в товарищеском матче за сборную Словении против сборной Сербии (97:92, ОТ).

Звездный баскетболист завершил встречу с показателями 34 очка (11-20 с игры, 3-9 из-за дуги), 9 передач и 6 подборов.

Словения продолжает подготовку к Евробаскету-2022. На групповом этапе команда сыграет с Германией, Венгрией, Боснией и Герцеговиной, Литвой и Францией.

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