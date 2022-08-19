Серджо Скариоло – о матче Словения – Сербия: «Продолжать смотреть, чтобы получить удовольствие, или лучше выключить, чтобы не впасть в депрессию?»

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло признался, что впадает в депрессию, когда видит будущих соперников своей команды на Евробаскете-2022.

«Сборная Литвы – один из фаворитов Евробаскета-2022. Но есть и много других команд. Смотрел сегодня матч между Словенией и Сербией и думал: «Продолжать смотреть, чтобы получить удовольствие, или лучше выключить, чтобы не впасть в депрессию?»

Я говорю о таких игроках, как Дончич, Адетокумбо, Йокич... Это все игроки уровня MVP НБА. Это как страна чудес. Но мне кажется, что Литва может с ними конкурировать», – сказал Скариоло.

Никола Йокич попробует стать MVP третий сезон подряд. За последние 50 лет это удавалось лишь Лэрри Берду